Cobolli-Shelton si vedrà in chiaro su TV8! Orario differita programma streaming

Oggi, domenica 19 aprile, si svolge la finale del tabellone principale di singolare maschile all’ATP 500 di Monaco di Baviera. L’azzurro Flavio Cobolli, numero 4 del seeding, affronterà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 2. La partita sarà trasmessa in differita su TV8, con possibilità di seguire l’evento anche in streaming.

Oggi, domenica 19 aprile, per quanto concerne l’ ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputerà la finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Flavio Cobolli, numero 4 del seeding, affronterà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 2. L’incontro si disputerà sul Center Court e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 con la finale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle 13.30: il nordamericano è in vantaggio per 3-2 nei precedenti, ma l’unica sfida sulla terra battuta è stata vinta dall’italiano. Il match tra Flavio Cobolli e Ben Shelton, finale del torneo di Monaco di Baviera, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ed in differita dalle 16.🔗 Leggi su Oasport.it

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