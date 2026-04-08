Dopo aver battuto al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo il francese Ugo Humbert, Jannik Sinner si prepara ad affrontare negli ottavi di finale il tedesco Tomas Machac, che ha eliminato l’argentino Francisco Cerundolo. La partita tra Sinner e Machac si terrà in diretta televisiva e si discute sulla possibilità che venga trasmessa in chiaro su TV8, mentre la decisione ufficiale riguardo alla copertura da parte di Sky non è ancora stata comunicata.

Jannik Sinner ha regolato il francese Ugo Humbert al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e agli ottavi di finale affronterà il ceco Tomas Machac, capace di sovvertire il pronostico contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere contro il numero 53 del ranking ATP nella giornata di giovedì 9 aprile (secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III): partirà con i favori del pronostico, ma il rivale promette battaglia ed è particolarmente insidioso, visto lo stato di forma. Il fuoriclasse altoatesino punta a farsi largo sulla terra rossa del Principato, dove potrebbe anche scavalcare lo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP e tornare a essere il numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Machac si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Montecarlo e decisione ufficiale di Sky

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Quando gioca Sinner contro Machac a Monte Carlo, data e orario degli ottavi di finaleJannik Sinner a caccia dei quarti a Monte Carlo: l’azzurro affronta il ceco Machac. L’orario, la diretta TV e i possibili avversari nel turno successivo. fanpage.it

Sarà Machac l'avversario di Sinner negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il ceco, n.53 del mondo, ha battuto l'argentino Cerundolo (n.19) in due set (7-6 6-3) #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2026/04/08/a-montecarlo-berrettini-sorprend - facebook.com facebook

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