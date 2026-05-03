Nella finale di Madrid, Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev in 58 minuti, ottenendo la sua quinta vittoria consecutiva in un torneo Masters 1000. Con questa vittoria, il tennista italiano si avvicina all’obiettivo di partecipare anche a Roma, che inizia lunedì. La partita si è conclusa con un netto e rapido successo, senza bisogno di prolungare il match.

Jannik Sinner non ha semplicemente battuto Alexander Zverev nella finale di Madrid. Lo ha rimosso dal campo. In 58 minuti, con un 6-1 6-2 che non lascia spazio a interpretazioni, il numero uno del mondo ha conquistato il suo quinto Masters 1000 consecutivo, diventando il primo giocatore a riuscirci nella storia. Una sequenza cominciata a Parigi-Bercy e proseguita nel 2026 con Indian Wells, Miami, Monte Carlo e ora Madrid. In cinque tornei, Sinner ha lasciato per strada appena due set. La finale contro Zverev è stata il manifesto più netto di questo dominio. Non una partita vera, ma una dimostrazione di superiorità tecnica, fisica e mentale....🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: gli manca solo Roma (che inizia lunedì)

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Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: Jannik da recordJannik Sinner non ha semplicemente battuto Alexander Zverev nella finale di Madrid.

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Cinque Masters 1000 consecutivi. Nessuno c'era mai riuscito nella storia del tennis. #sinner demolisce Zverev 6-1 6-2 in 58 minuti e vince Madrid. Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid: cinque tornei, cinque titoli. 27 vittorie di fila nei 1000. Adesso m facebook