Nella finale del torneo di Madrid, Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev in 58 minuti, ottenendo la sua quinta vittoria consecutiva in un torneo Masters 1000. La partita si è conclusa con un netto successo per l’italiano, che ha dominato l’incontro e si è imposto con grande autorità. La vittoria rappresenta un risultato importante nel percorso del giocatore, che ha dimostrato una grande efficacia in questa finale.

Jannik Sinner non ha semplicemente battuto Alexander Zverev nella finale di Madrid. Lo ha rimosso dal campo. In 58 minuti, con un 6-1 6-2 che non lascia spazio a interpretazioni, il numero uno del mondo ha conquistato il suo quinto Masters 1000 consecutivo, diventando il primo giocatore a riuscirci nella storia. Una sequenza cominciata a Parigi-Bercy e proseguita nel 2026 con Indian Wells, Miami, Monte Carlo e ora Madrid. In cinque tornei, Sinner ha lasciato per strada appena due set. La finale contro Zverev è stata il manifesto più netto di questo dominio. Non una partita vera, ma una dimostrazione di superiorità tecnica, fisica e mentale....🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: Jannik da record

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