Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen derby Pigato-Grant

A Roma, nel cuore di Piazza del Popolo, è stato sorteggiato il tabellone principale del torneo di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Tra gli incontri in programma, il debutto di un tennista italiano contro un avversario vincente nel match tra Ofner e Michelsen. Inoltre, si svolgerà il derby tra Pigato e Grant. La competizione promette match interessanti e sfide avvincenti per i partecipanti e il pubblico presente.

ROMA - Sorteggiato a Piazza del Popolo il tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d'Italia 2026. Quattro le teste di serie italiane. Jannik Sinner, numero uno del ranking mondiale, ha un possibile terzo turno con Jakub Mensik. Poi, guardando alle teste di serie, ha nel suo ottavo Arthur Fils, nel quarto Ben Shelton e una possibile semifinale con Felix Auger-Aliassime. Lorenzo Musetti, n.10 Atp, potrebbe incrociare agli ottavi Jiri Lehecka e nei quarti Novak Djokovic. Flavio Cobolli, 13esimo del mondo, è inserito nell'ottavo di Medvedev e nel quarto di Auger-Aliassime mentre Luciano Darderi, n.20 Atp e nell'ottavo di Zverev, è avviato verso un terzo turno con Paul.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-Grant Notizie correlate Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con PigatoSi è svolto nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo il sorteggio del tabellone di singolare femminile del torneo WTA di Roma: parte... Leggi anche: Internazionali d'Italia a Roma. Sinner esordirà con Ofner o Michelsen, con Musetti solo in finale Aggiornamenti e contenuti dedicati Internazionali Bnl d'Italia, il sorteggio: Sinner debutta con Ofner o Michelsen, in finale può sfidare Musetti o Djokovic. Il tabelloneSi è svolto oggi, lunedì 4 maggio, a Roma il sorteggio degli Internazionali Bnl d'Italia 2026, nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Presenti per il sorteggio anche ... ilmattino.it Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-GrantROMA (ITALPRESS) - Sorteggiato a Piazza del Popolo il tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d'Italia 2026. Quattro le teste di se ... italpress.com