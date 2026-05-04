Durante il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia a Roma, è stato stabilito che Jannik Sinner esordirà contro Ofner o Michelsen. Nel frattempo, Matteo Berrettini potrebbe incontrare Sinner agli ottavi di finale. Per quanto riguarda Musetti, il suo cammino si prospetta più lungo, con un possibile incontro in finale. La cerimonia si è svolta nella cornice di Piazza del Popolo, attirando l’attenzione degli appassionati presenti.

Jannik Sinner può incrociare Matteo Berrettini agli ottavi. E’ questo uno dei principali spunti emersi dal sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026, andato in scena nella cornice di Piazza del Popolo. L’azzurro numero uno del mondo debutterà al secondo turno contro il vincente tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Nel suo percorso possibile terzo turno con Jakub Mensik e, guardando avanti, un ottavo che potrebbe trasformarsi in derby con Berrettini, inserito nello stesso spicchio. Più avanti, nell’orizzonte di Sinner, anche Arthur Fils negli ottavi teorici di sezione, Ben Shelton nei quarti e una semifinale con Felix Auger-Aliassime.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Internazionali d'Italia a Roma. Sinner esordirà con Ofner o Michelsen, con Musetti solo in finale

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