A Roma, l’atmosfera intorno a Sinner è già vivace, con il primo allenamento previsto per giovedì al Foro Italico. Sabato il tennista sfiderà il vincitore tra Michelsen e Ofner, in vista dell’esordio in torneo. La competizione è ormai alle porte e l’attesa cresce in vista dei primi match ufficiali del giocatore, che si prepara a scendere in campo nella capitale italiana.

Che ci sia o no, fa sempre parlare di sé. A Roma è caccia a Jannik Sinner. Da quando, nel primo pomeriggio di ieri, il numero 1 al mondo è atterrato nella Capitale direttamente da Madrid, è una caccia all’uomo. C’è chi sostiene di averlo visto in gelateria, chi al Foro Italico, chi al ristorante. Insomma, una gara a chi lo ha visto per primo, alla ricerca di un indizio o una prova della presenza del Divino altoatesino. Di sicuro c’è che al Foro Italico non si è ancora allenato, o almeno non in campo, e che dopo la vittoria di Madrid ha bisogno di staccare un po’ per ritrovare l’energia necessaria a ripartire. Il meteo di Roma, grigio,...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È già Sinner-mania a Roma: giovedì il primo allenamento al Foro Italico? Sabato l'esordio

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Un messaggio da Jasmine Paolini "Ciao ragazzi, è bellissimo essere di nuovo al Foro Italico. Mi raccomando, venite a supportarmi e a supportare tutti gli italiani, eh! Ciao!" Pronti a fare il tifo per la nostra Jasmine e per tutti gli azzurri Internazi - facebook.com facebook

Il Foro Italico è forse il luogo più anomalo del tennis mondiale: gli Internazionali di Roma si giocano dentro uno spazio che non nasce per il tennis, ma che il tennis ha pian piano conquistato. Ne ho scritto per Mezza Riga x.com