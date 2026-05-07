Papa cordiale con Rubio ma non fa sconti a Trump | Lavoriamo per la pace E ora l’incontro con Giorgia Meloni

Il Vaticano ha diffuso un messaggio dopo l'incontro tra il Papa e il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio. Durante l'incontro, il Papa si è mostrato cordiale con Rubio, sottolineando l'impegno per la pace, mentre non sono stati fatti riferimenti a sconti o concessioni nei confronti dell'ex presidente degli Stati Uniti. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il Papa e la premier italiana.

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CITTÀ DEL VATICANO – Santa Sede e Stati Uniti hanno bisogno di “un rinnovato impegno” e comunque, se si vuole continuare a dialogare, bisogna “lavorare instancabilmente in favore della pace”. E’ il messaggio che arriva dal Vaticano dopo l’incontro tra il Papa e il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Che domani, venerdì 8 maggio 2026, incontrerà Giorgia Meloni. Per ricucire, anche con lei, quel rapporto deteriorato dallo “scomposto” Trump. Oggi c’è stato dunque il primo passo per ricucire lo strappo, dopo i ripetuti attacchi a Leone da parte del presidente Donald Trump. Ma resta molta cautela da parte dei sacri palazzi che in controluce si...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Papa cordiale con Rubio ma non fa sconti a Trump: “Lavoriamo per la pace”. E ora l’incontro con Giorgia Meloni Notizie correlate Leggi anche: Marco Rubio dal Papa a Roma per ricucire i rapporti con il Vaticano, possibile un incontro con Giorgia Meloni A Meloni non conviene fare pace con Trump: l’analisi ISPI sulle vere ragioni dietro l’incontro con RubioMentre Marco Rubio cerca di ricucire lo strappo con Roma, l'analisi di Matteo Villa (ISPI) racconta a Fanpage. Una raccolta di contenuti Si parla di: Meloni vedrà Rubio: 'Non condivido il disimpegno degli Usa'. Il Papa cordiale con Rubio, ma non fa sconti: 'Lavoriamo per la pace'Leone XIV ha donato al segretario di Stato Usa una penna di legno d'ulivo, 'la pianta della pace'. Rubio ha regalato al Pontefice un piccolo pallone da football in cristallo (ANSA) ... ansa.it Dazi, Iran e Vaticano: i temi sul tavolo del vertice Meloni-RubioUna visita di cortesia. Così viene inquadrato a palazzo Chigi l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Marco Rubio. iltempo.it