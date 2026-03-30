Tensione tra le toghe | Galoppi si dimette da segretario di Magistratura indipendente
Dopo l’elezione di Giuseppe Tango come nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, si registrano segnali di tensione tra i membri di Magistratura indipendente, corrente di riferimento dell’organizzazione. Nei giorni successivi, il segretario della stessa corrente ha annunciato le proprie dimissioni, alimentando ulteriori confronti interni. La situazione si svolge in un clima di tensione tra le toghe, contraddistinto da divisioni e divergenze all’interno dell’associazione.
Altro che clima unitario. All’indomani dell’elezione di Giuseppe Tango alla guida dell’Anm, emergono segnali di tensione all’interno della sua corrente di riferimento, Magistratura indipendente. Il gruppo, che nel direttivo dell’Anm detiene la maggioranza relativa, registra infatti l’uscita di una figura apicale: il segretario generale Claudio Maria Galoppi ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata comunicata dallo stesso Galoppi tramite una lettera indirizzata alla presidente della corrente, Loredana Miccichè. Nel documento, reso noto dal Foglio, il magistrato esprime una valutazione fortemente critica nei confronti dei colleghi:... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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