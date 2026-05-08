Silvia Berri porta SilviaIncontra a Torino | alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo un weekend tra moda beauty gioielli e Made in Italy al femminile

Da vanityfair.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia Berri presenta il suo progetto «SilviaIncontra» a Torino, presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. L’evento si svolge durante un fine settimana dedicato a moda, bellezza, gioielli e prodotti italiani al femminile. L’influencer spiega come è nato il format e quali contenuti propone, segnando la prima volta che il suo progetto approda nella città. L’appuntamento coinvolge diverse attività e si rivolge a un pubblico interessato a questi settori.

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Quella torinese sarà la 41esima edizione del format nato da un’idea di Silvia Berri dopo la pandemia e diventato, negli anni, un punto di incontro tra aziende selezionatissime e pubblico. I partecipanti potranno incontrare e conoscere brand provenienti da tutta Italia: quasi tutte sono realtà create e guidate da donne. Che cosa troverà il pubblico a Torino? «Ci saranno diciotto aziende tra abbigliamento, beauty, accessori e salute. Avremo anche una clinica di medicina estetica con un medico presente per parlare direttamente con le persone. Il nostro è un pubblico molto informato, e molto interessato anche ai temi legati alla salute e al benessere».🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Silvia Berri porta «SilviaIncontra» a Torino: alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo un weekend tra moda, beauty, gioielli e Made in Italy al femminile

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