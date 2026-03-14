Quando la primavera si avvicina, Quiteessential, marchio di moda femminile ‘made in Italy’, organizza una sfilata a Roma. La presentazione si svolge in una location della città e mette in mostra le nuove collezioni del marchio. La sfilata include diversi capi di abbigliamento e accessori, con un omaggio a Valentino.

Quando la primavera si avvicina, Quiteessential, marchio moda femminile ‘made in Italy’ torna a sfilare a Roma. Dopo il successo dell’edizione passata, anche quest’anno i riflettori si riaccendono per presentare la collezione pret-a’- porter PE pensata e realizzata dal Direttore Creativo del brand, Claudia Dal Brollo, fondatrice e creative director dell’azienda . La location questa volta è uno spazio neo industriale, “Sabo District” di via Mesula, dove il cemento grigio e l’allestimento spoglio fanno da scenario ai colori e all’eleganza degli abiti QE. Sullo sfondo si fermeranno le modelle per lo scatto finale nel consueto “ritratto di famiglia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quiteessential: la moda femminile ‘made in Italy’ sfila a Roma e omaggia Valentino

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