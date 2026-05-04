La Cina ha avviato un'operazione di taglio dei cavi sottomarini che collegano Taiwan con altre aree. Questa azione si inserisce in una serie di misure di pressione adottate dal governo cinese, che include esercitazioni militari e incursioni nello Stretto di Taiwan. Le manovre si svolgono in un quadro di tensione crescente tra le due parti, con il paese asiatico che intensifica le proprie attività nella regione.

Il pressing della Cina su Taiwan è sempre più forte. Accanto alle dichiarazioni degli alti funzionari di Pechino, alle esercitazioni militari e alle incursioni nello Stretto di Taiwan, il Dragone sta silenziosamente attuando un’altra mossa. Nel mirino del gigante asiatico ci sono i cavi sottomarini che collegano Taipei al resto del mondo. Il loro danneggiamento è un’azione cruciale sufficiente sia per rallentare la connettività nell’isola che per danneggiare le infrastrutture critiche. Episodi del genere sono aumentati e preoccupano le autorità taiwanesi. Cavi sottomarini danneggiati. Come ha spiegato Reuters, l’ultimo episodio riguarda l’isola di Dongyin, avamposto strategico nello stretto di Taiwan con circa 1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sta tagliando i cavi sottomarini di Taiwan”: cosa c’è dietro la mossa della Cina

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