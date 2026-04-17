Una nuova nave di ricerca cinese lunga circa 85 metri è stata testata di recente. Questa imbarcazione può operare a profondità di migliaia di metri sotto il livello del mare e dispone di tecnologie avanzate per tagliare strutture sottomarine in ambienti difficili. La nave è progettata per effettuare operazioni di esplorazione e intervento in acque profonde, rappresentando un passo avanti nelle capacità maritime del paese.

Una nave da ricerca lunga 85 metri, in grado di effettuare operazioni a migliaia di metri sotto il livello del mare e dotata di una tecnologia capace di tagliare strutture sottomarine in condizioni estreme. La Cina ha appena testato un’imbarcazione che potrebbe risultare efficace sia in ambito civile che in quello militare. La nuova nave tagliacavi della Cina. Il South China Morning Post ha spiegato nel dettaglio che la nave da ricerca Haiyang Dizhi 2 ha completato la sua prima missione scientifica del 2026 testando con successo un dispositivo in grado di tagliare cavi e strutture sottomarine a una profondità di circa 3.500 metri. Il cuore...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina testa un super tagliacavi sottomarini: cosa sappiamo della nuova nave del Dragone

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