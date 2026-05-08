Attacco all’account Signal di Picierno | l’FSB mira al Parlamento UE

Nelle ultime ore si sono intensificate le notizie riguardanti un attacco informatico all’account Signal di una vicepresidente europea, attribuito a un cyberspionaggio proveniente dall'agenzia di intelligence russa. L’Fsb avrebbe intercettato dati sensibili, anche se non sono stati resi noti i dettagli specifici. Si parla di collegamenti tra questa operazione e un caso di un ricercatore coinvolto in attività di spionaggio, senza ulteriori chiarimenti ufficiali.

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? Punti chiave Quali dati sensibili ha intercettato l'FSB attraverso l'account di Picierno?. Come sono collegati l'attacco alla vicepresidente e il caso del ricercatore?. Perché le autorità giudiziarie italiane sono state coinvolte nell'indagine?. Quali altre figure politiche europee sono state bersaglio della stessa infiltrazione?.? In Breve Attacco segnalato l'8 maggio 2026 tramite piattaforma Signal. Ricercatore indipendente colpito da accesso non autorizzato da entità governativa straniera. Denuncia formale presentata presso le autorità giudiziarie italiane per accertare responsabilità. Analisi tecnica dei dispositivi di Picierno avviata dal Parlamento europeo a Bruxelles.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attacco all’account Signal di Picierno: l’FSB mira al Parlamento UE Notizie correlate La denuncia di Pina Picierno: «I servizi segreti russi hanno violato il mio account Signal»«Recentemente il mio account Signal è stato oggetto di un tentativo di violazione che, sulla base delle evidenze tecniche emerse finora, sembrerebbe... M5S al Parlamento UE: il duro attacco al governo sul caso IsraeleL’atmosfera presso la sede del Parlamento europeo è carica di tensione politica, mentre le voci degli attivisti e dei parlamentari del Movimento 5... Tutti gli aggiornamenti Picierno (Pd), 'tentata violazione del mio account Signal, viene da Mosca'Nelle ultime ore ho subito un tentativo di violazione del mio account Signal riconducibile, secondo gli elementi tecnici emersi, a una campagna coordinata attribuita ai servizi segreti russi dell'FSB ... ansa.it La denuncia di Pina Picierno: «I servizi segreti russi hanno violato il mio account Signal»La vicepresidente del Parlamento europeo su X: «Nelle prossime ore verranno analizzati i miei dispositivi, ho presentato denuncia anche in Italia» L'articolo La denuncia di Pina Picierno: «I servizi s ... msn.com