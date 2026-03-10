Cyber-spionaggio russo nel mirino Signal e WhatsApp L’allerta dei servizi olandesi

I servizi olandesi hanno emesso un allarme riguardo a una campagna di cyber-spionaggio attribuita a hacker collegati allo Stato russo. Secondo le fonti, gli attacchi sono diretti a account di funzionari governativi, militari e altre figure di rilievo, con l’obiettivo di compromettere le comunicazioni tramite le piattaforme Signal e WhatsApp. La minaccia coinvolge un'operazione di vasta portata, che mira a intercettare conversazioni sensibili.

Una campagna globale di spionaggio cibernetico attribuita ad hacker legati allo Stato russo starebbe prendendo di mira account Signal e WhatsApp di funzionari governativi, militari e altre figure sensibili. L’allarme proviene dai servizi di intelligence dei Paesi Bassi, che hanno pubblicato un avviso di sicurezza informatica denunciando tentativi mirati di compromissione degli account personali tramite tecniche di ingegneria sociale. Secondo l’intelligence olandese, l’operazione sfrutterebbe errori o disattenzioni degli utenti, con l’obiettivo di prendere il controllo degli account e accedere alle conversazioni. L’allerta dei servizi olandesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

