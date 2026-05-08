Sigilli alla cava di calcare | nei guai titolare e direttore dei lavori

I carabinieri del Gruppo Forestale di Caserta hanno sequestrato una cava di calcare considerata abusiva, in esecuzione di un decreto firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’operazione ha coinvolto il titolare e il direttore dei lavori dell’impianto, che sono stati posti sotto sequestro. La cava si trova nella provincia di Caserta e il provvedimento è stato adottato per presunte irregolarità nell’attività estrattiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sigilli ad una maxi cava di calcare ‘abusiva’. E’ il risultato dell’attività dei carabinieri del Gruppo Forestale di Caserta che hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la cava di calcare sita nella provincia di Caserta.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Mercato ortofrutticolo: nei guai titolare di un'attività Titolare del panificio nei guai per furto di energia elettricaIl titolare di un panificio sulla Domitiana è stato denunciato dai carabinieri per furto di energia elettrica. Panoramica sull’argomento Si parla di: Statua del Settecento rubata da una chiesa di Cava, restituita dopo 40 anni. Sigilli alla cava di calcare: nei guai titolare e direttore dei lavoriDiscarica abusiva con terre e rocce da scavo provenienti di cantieri TAV delle tratte Salerno — Reggio Calabria ... casertanews.it Salento, sigilli a una cavaSul prosieguo delle operazioni Stone Waste 1 e 2, rivolte ai contrasto agli abusi nelle attività estrattive, combinati con la gestione illecita dei rifiuti, i carabinieri forestali (Nucleo ... quotidianodipuglia.it