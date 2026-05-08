Mercato ortofrutticolo | nei guai titolare di un' attività

I carabinieri e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta hanno condotto un'operazione all’interno del mercato ortofrutticolo di Casaluce. Durante il controllo, sono stati ispezionati diversi punti vendita e aree di lavoro. L’intervento ha portato a verifiche sulla conformità delle condizioni di lavoro e sulla regolarità delle attività svolte dai titolari presenti nel mercato. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sui risultati specifici dell’operazione.

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Blitz dei carabinieri all’interno del mercato ortofrutticolo di Casaluce. I militari della stazione di Parete, nell’ambito dell’attività di controllo a tutela della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Caserta, hanno effettuato una.🔗 Leggi su Casertanews.it 3 FEBBRAIO 2026 - ANDRIA: INAUGURAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO Notizie correlate Titolare del panificio nei guai per furto di energia elettricaIl titolare di un panificio sulla Domitiana è stato denunciato dai carabinieri per furto di energia elettrica. Leggi anche: Autocarrozzeria abusiva, nei guai il titolare Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Agricoltura 4.0 a Taviano: un hub creato dagli studenti per promuovere il mercato ortofrutticolo; Livorno, il mercato ortofrutticolo in via Sgarallino rischia di chiudere: Ci sono 200 famiglie da tutelare. Prezzi ortofrutticoli, tra incertezze e digitalizzazioneSi vogliono superare le tensioni sulle quotazioni con l'uso di software dedicati. Apripista il mercato di Verona ... myfruit.it Il Mercato Ortofrutticolo si eleva: Più sostenibilità e digitalizzazioneClima controllato, fotovoltaico e nuove celle frigorifere. Il Mercato Ortofrutticolo di Cesena cambia volto. Con un intervento di 5,78 milioni di euro, che punta su sostenibilità energetica, ... ilrestodelcarlino.it Settimana Patrimonio Culturale: ex consorzio agrario e Mercato Ortofrutticolo di Piacenza. Realizzato agli inizi del Novecento, rappresenta la visione di una società capace di unirsi per rafforzare l’imprenditoria agricola x.com Dopo il mio post di ieri sul mercato Ortofrutticolo, visto che il bagni ancora non li aprono, han montato questi 2 bagni chimici. Qualcuno gli ha fatto notare che senza servizi il mercato va chiuso e sono intervenuti. Città abbandonata. - facebook.com facebook