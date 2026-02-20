Titolare del panificio nei guai per furto di energia elettrica

Il proprietario di un panificio sulla Domitiana è stato denunciato dai carabinieri per aver collegato illegalmente l’impianto elettrico, sottraendo energia. Secondo gli accertamenti, ha manomesso il contatore per ridurre i costi di gestione. La truffa è stata scoperta durante un controllo di routine, che ha evidenziato anomalie nei consumi. Il titolare rischia ora sanzioni penali e amministrative. La vicenda si aggiunge a una serie di casi simili nella zona, creando preoccupazione tra gli esercenti onesti.

Il titolare di un panificio sulla Domitiana è stato denunciato dai carabinieri per furto di energia elettrica. L’ispezione, effettuata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone con il supporto di personale tecnico specializzato della E-Distribuzione S.p.A., ha consentito di appurare la presenza di un allaccio diretto e abusivo alla rete elettrica pubblica. Secondo quanto emerso, l’impianto dell’esercizio sarebbe stato collegato alla rete di distribuzione bypassando il regolare sistema di misurazione dei consumi. L’amministratore unico della società che gestisce l’attività commerciale, un 26enne residente nell’area nord di Napoli, è stato quindi denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.🔗 Leggi su Casertanews.it

