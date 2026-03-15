' Acqua Un bene comune e i conflitti mondiali' | il Forum organizza un incontro pubblico

Lunedì 16 alle 17.30 nell’aula dell’Università di Ferrara si svolgerà un incontro pubblico dedicato al tema dell’acqua, un bene comune. L’evento è organizzato dal Forum e si concentrerà sulle questioni legate ai conflitti mondiali che coinvolgono questa risorsa. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a conoscere aspetti legati alla gestione e alla distribuzione dell’acqua.

Si terrà lunedì 16 alle 17.30 all’Università di Ferrara (via Adelardi) l’incontro pubblico sul tema ‘Acqua. Un bene comune e i conflitti mondiali’. Il momento di approfondimento, organizzato da Forum Ferrara Partecipata, Laboratorio per la Pace Ferrara e Rete Pace Ferrara, sarà condotto da Alfredo Mario Morelli, coordinatore del Laboratorio Pace, e si svolgerà con la partecipazione di Alex Zanotelli, missionario comboniano e storico esponente del movimento per l’acqua, che dialogherà con Gianfranco Franz, docente Unife di politiche per la sostenibilità e lo sviluppo locale. “Viviamo in tempi drammatici – spiegano i referenti -, in cui il ricorso alla guerra e la logica della forza sembra siano diventati la modalità predominante con cui affrontare le controversie internazionali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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