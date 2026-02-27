Mobilità Forum Ferrara Partecipata organizza un incontro pubblico guardando Strasburgo

Il Forum Ferrara Partecipata ha annunciato un incontro pubblico dedicato alla mobilità sostenibile, che si terrà martedì 3 marzo nella Sala delle Macchine di Factory Grisù, dalle 18 alle 19.30. L’evento si concentrerà su temi legati alla mobilità urbana e si svolgerà con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini in un confronto diretto. La discussione sarà orientata a esplorare soluzioni pratiche per il trasporto cittadino.

Mobilità sostenibile. Martedì 3 marzo, dalle 18 alle 19.30, la Sala delle Macchine di Factory Grisù ospiterà l'incontro pubblico 'Muovere la città verso il futuro. Riflessioni sulla mobilità pubblica e lo spazio urbano a Strasburgo'.