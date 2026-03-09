Bussolengo investe 1,3 milioni per sicurezza prevenzione incendi ed efficientamento delle scuole

A Bussolengo, il Comune ha stanziato 1,3 milioni di euro per interventi nelle scuole che riguardano sicurezza, prevenzione incendi ed efficientamento energetico. Durante l’estate, sono previsti lavori sugli edifici scolastici con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli ambienti frequentati quotidianamente da studenti e insegnanti. L’intervento coinvolge diverse strutture del territorio comunale.

Interventi in numerosi plessi comunali per garantire ambienti più sicuri e confortevoli a studenti e personale. Il sindaco Brizzi: «Investire sulle scuole significa investire sul futuro della comunità» Un’estate di lavori negli edifici scolastici attende Bussolengo, dove il Comune ha pianificato interventi da 1,3 milioni di euro destinato a migliorare sicurezza, efficienza energetica e qualità degli ambienti frequentati ogni giorno da centinaia di studenti. Sono stati programmati manutenzioni, adeguamenti antincendio, verifiche sismiche e opere di efficientamento che coinvolgeranno numerosi plessi comunali, con l’obiettivo di garantire strutture sempre più moderne e conformi alle normative vigenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

