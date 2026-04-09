Campi da rugby e baseball 330mila euro per l' efficientamento energetico

Un finanziamento di 330mila euro proveniente dai fondi FESR sarà utilizzato per interventi di efficientamento energetico sui campi di rugby e baseball “Mario Zago”. I lavori prevedono miglioramenti infrastrutturali e interventi per ridurre i consumi energetici delle strutture sportive. La somma sarà destinata alla riqualificazione delle aree, con l’obiettivo di rendere più sostenibili gli impianti e limitare i costi di gestione.

Un investimento di 330mila euro da fondi fesr per l’efficientamento energetico del campo di rugby e del campo di baseball “Mario Zago”. L’intervento rientra nel più ampio programma di efficientamento di 20 impianti sportivi del Comune di Latina che ha ottenuto da fondi Fesr circa 4 milioni di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Efficientamento energetico per la primaria Pilastro: investimento da 250.000 euroIl Comune di Este ha annunciato il piano di efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia Pilastro, in via Augustea. Latina, oltre 830mila euro per l’efficientamento energetico degli impianti sportiviLatina 21 marzo 2026 – La giunta comunale di Latina ha approvato, con due delibere, i progetti di fattibilità tecnico-economica per l’efficientamento... Argomenti più discussi: Costruendo in marzo: il risveglio dei grandi (e piccoli) stadi; Un nuovo campo da calcio a sette all’interno del parco del cimitero; Rugby: domenica di successi e emozioni per gli elbani in campo; Una Domenica di festa al campo da rugby di Frassinelle. Campi da rugby e baseball, 330mila euro per l'efficientamento energeticoUn investimento di 330mila euro da fondi fesr per l’efficientamento energetico del campo di rugby e del campo di baseball Mario Zago. L’intervento rientra nel più ampio programma di efficientamento ... latinatoday.it "I campi di transito sono luoghi abitati da storie e ferite, da vite che non possono essere ridotte a numeri o categorie. Raccontare ciò che avviene nei campi è un atto di responsabilità." Chiara, Casco Bianco in Servizio civile con Caritas Italiana in Serbia, ci ra - facebook.com facebook Cambio dell’ #ora anche sui campi da #calcio: le #partite dei dilettanti alle 15:30 x.com