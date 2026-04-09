Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha completato con esito positivo le verifiche di mantenimento delle certificazioni relative a qualità, ambiente e sicurezza. Le ispezioni sono state condotte secondo le procedure previste e hanno confermato la conformità ai requisiti stabiliti. Le certificazioni attestano che l’organizzazione rispetta le norme vigenti in questi ambiti, garantendo standard adeguati nelle sue attività.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha superato l’"Audit" di mantenimento delle certificazioni su qualità, ambiente e sicurezza con esito pienamente positivo. La verifica condotta da Certiquality nei giorni scorsi conferma la solidità di un sistema gestionale che, recentemente, si è ulteriormente ampliato con i certificati Emas e Parità di genere. Il Consorzio adotta un sistema di gestione integrato per qualità, ambiente, salute e sicurezza, che guida tutte le attività dell’ente: dalla difesa idraulica alla manutenzione del territorio, dalla gestione delle acque irrigue alla tutela dell’ambiente. Il sistema orienta l’organizzazione verso il miglioramento continuo, la prevenzione dei rischi, l’uso responsabile delle risorse, la riduzione degli impatti ambientali e la garanzia di condizioni di lavoro sicure. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qualità, ambiente e sicurezza: ok alle verifiche

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