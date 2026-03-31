Qualità della vita soddisfatto il 71% Punti critici sicurezza e mobilità

Secondo i risultati della prima indagine promossa dal Comune nel panel ‘Tu, noi, Carpi’, il 71% dei cittadini si dice soddisfatto della qualità della vita nella città. Tra i punti considerati più critici ci sono la sicurezza e la mobilità, mentre la maggior parte degli intervistati valuta positivamente altri aspetti della vita urbana. La ricerca si è concentrata sul percepito dei residenti riguardo vari aspetti della quotidianità.

Per sette cittadini su dieci Carpi è una città dove si vive bene. È quanto emerge dalla prima indagine, promossa dal Comune nell’ambito del panel ‘Tu, noi, Carpi’, incentrata sulla qualità della vita in città. Da domani partirà il secondo sondaggio, sulla mobilità. All’indagine hanno partecipato 714 cittadini, 590 dei quali provenienti dal panel (con uno tasso di risposta del 72,7%). Le domande riguardavano vari temi: livello di soddisfazione su possibilità di lavoro, manutenzione della città, qualità ambientale, mobilità, verde pubblico, possibilità di volontariato e di attività sportiva, spazi di aggregazione ed eventi culturali, qualità dei servizi (scolastici, sociali, amministrativi) fino all’indicazione degli aspetti più importanti per determinare una buona qualità della vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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