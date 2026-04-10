Sicilia | piano d’azione a Enna per rilanciare le zone interne

Il prossimo 15 aprile, alle 14:30, presso l’Auditorium N. Colajanni dell’Università Kore di Enna, si terrà un incontro dedicato al rilancio delle zone interne della Sicilia. All’evento parteciperanno rappresentanti istituzionali, esperti e cittadini interessati a discutere delle strategie e delle azioni concrete da adottare per lo sviluppo di queste aree. L’appuntamento si inserisce in un percorso di confronto su problematiche e opportunità delle zone interne dell’isola.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 14:30, l’Auditorium N. Colajanni dell’Università Kore di Enna ospiterà un confronto decisivo sul destino delle zone interne della Sicilia. L’evento, intitolato Da marginalità a centralità, nasce da un protocollo d’intesa siglato lo scorso gennaio tra Cesi, Cisl Sicilia e l’ateneo ennese per trasformare il ruolo strategico del cuore dell’Isola attraverso lo sviluppo sociale, economico e culturale. Il tavolo tecnico tra accademia, industria e istituzioni. Il convegno non si limiterà a una serie di interventi isolati, ma rappresenterà il primo momento pubblico di confronto operativo derivante dall’accordo tra le parti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: piano d’azione a Enna per rilanciare le zone interne Sindaco montano sfida per rilanciare le aree interne: la scommessaIl Partito Democratico abruzzese punta su Sebastiano Massimiano, sindaco di Serramonacesca, come candidato alla presidenza della Provincia. Turismo, Ferraro (FdI): “Auguri al ministro Mazzi, occasione per rilanciare le aree interne”Tempo di lettura: 2 minutiMario Ferraro, responsabile di Fratelli d’Italia Campania per le politiche dedicate alle aree interne, esprime i più... Temi più discussi: Ciclone Harry, in Sicilia nuovo piano da 1,6 miliardi di euro per la ricostruzione; Rifiuti, nelle aree protette la raccolta differenziata cresce ma è ferma al 58%; Brucellosi, la Sicilia punta all'indennità totale entro il 2030. Schembri: Una battaglia da vincere CLICCA PER IL VIDEO; Il Comune di Ragusa rinnova il rapporto con l'Esa per l'esecuzione di una serie di interventi sul territorio cittadino. Sicilia, spiagge più pulite e servizi: la Regione investe 8 milioniEstate 2026 in Sicilia: oltre 8 milioni per spiagge pulite e attrezzate. Nuovi servizi, sicurezza, accessibilità e valorizzazione delle coste. catania.liveuniversity.it Arriva il Piano d’Azione per aumentare la resilienza dei servizi sanitari e socio sanitari di sette regioni del meridioneIl Piano, trasmesso alla Conferenza Stato Regioni, attua il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 che punta a rendere più equo l’accesso ai cittadini in condizioni di vulnerabilità ... quotidianosanita.it Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e redditività #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Meteo Sicilia, le previsioni del tempo di venerdì 10 aprile 2026 e del fine settimana @TgrRai @RaiMeteo x.com