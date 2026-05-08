Sicilia 51 milioni per le aree artigianali | via ai nuovi fondi

In Sicilia sono stati stanziati 51 milioni di euro destinati alle aree artigianali. La procedura per la selezione dei comuni beneficiari prevede una nuova graduatoria. Tra gli interventi tecnici che riceveranno priorità nei distretti artigianali ci sono lavori di miglioramento delle strutture e interventi di efficientamento energetico. La distribuzione dei fondi sarà gestita secondo i criteri stabiliti dal bando pubblico.

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? Punti chiave Come verranno selezionati i comuni beneficiari della nuova graduatoria?. Quali interventi tecnici riceveranno priorità nei distretti artigianali?. Perché l'importo totale potrebbe salire fino a 75 milioni di euro?. Come influirà questo piano sulla sopravvivenza delle botteghe storiche?.? In Breve Rimodulazione fondi prevista per estendere l'investimento totale a 75 milioni di euro.. Interventi su viabilità, illuminazione, reti idriche, fognarie ed efficientamento energetico.. Obiettivo salvaguardia botteghe storiche e piccoli centri nei comuni siciliani.. Gestione risorse affidata all'assessorato regionale delle Attività produttive guidato da Edy Tamajo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, 51 milioni per le aree artigianali: via ai nuovi fondi Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Sicilia, 51 milioni per le zone artigianali: piano per i Comuni? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra i vari comuni siciliani? Quali interventi specifici riceveranno le zone artigianali più fragili?... Sicilia, 1,3 milioni per salvare le api: arrivano i nuovi fondiIl Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha ufficializzato le graduatorie definitive per la campagna apistica 2025-2026, destinando... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Credito agevolato, in Sicilia nasce l’Irca; Catania e Palermo, passi avanti per privatizzare gli aeroporti; Lo Stato cede la porta della Sicilia? Catania-Comiso: non si svendono i confini; Sport, 8,5 milioni di euro per potenziare le attività in Sicilia. Schifani: Incentiviamo la realizzazione di strutture e servizi, in particolare per i più giovani. Pioggia di soldi sulle aree artigianali, ecco la graduatoria da 51 milioniArriva una pioggia di soldi destinata alle aree artigiane siciliane, un investimento pubblico per il ripristino, la riqualificazione e il miglioramento delle aree attrezzate che ospitano le imprese de ... blogsicilia.it Aree artigianali in Sicilia, dalla Regione 51 milioni per la riqualificazioneArtigiano La Regione Siciliana investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle ... msn.com Regione Siciliana - facebook.com facebook RT @CislNazionale: #DanielaFumarola a Palermo: «Le ferite da sanare sono tante anche in Sicilia: occupazione bassa, soprattutto tra i giova… x.com