PDP per gli studenti universitari rafforza principio costituzionale del diritto allo studio
Il Piano Didattico Personalizzato per gli studenti universitari diventa ufficiale nel sistema accademico italiano, con l’obiettivo di garantire un supporto stabile a chi ha DSA durante gli studi superiori. La misura nasce per rendere permanente questa forma di assistenza, integrandola nel percorso accademico e rafforzando così il diritto allo studio previsto dalla Costituzione.
