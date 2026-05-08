Siamo già ossessionati dalla collab Just Cavalli x Kiko Milano

Due marchi simbolo del settore moda e cosmetici italiani hanno unito le forze per creare una nuova collezione estiva di 18 prodotti dedicata al make-up. Questa collaborazione tra Just Cavalli e Kiko Milano rappresenta il primo progetto congiunto tra i due brand, che si rivolge a chi desidera esprimere creatività attraverso i colori. La linea include vari prodotti pensati per il trucco estivo, con un’attenzione particolare alle tendenze di stagione.

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È la prima collaborazione di due brand capisaldo del beauty made in Italy: Just Cavalli x Kiko Milano segna la nascita di una collezione estiva di 18 prodotti per il make-up. I prodotti sono disponibili (usciti ieri 7 maggio) in tutti i negozi Kiko Milano nel mondo e online. Tutti i prodotti della nuova linea hanno formule totalmente nuove, che permettono di reinterpretare le icone best-seller del brand beauty attraverso la lente dell’eccellenza Cavalli. Il tutto in aggiunta a tonalità decise, attivi personalizzati e una fragranza tutta nuova. È finalmente disponibile la nuovissima collab Just Cavalli x Kiko Milano. Tra i pezzi da avere assolutamente c’è il lip oil “Wild beats solid lip oil”, un olio labbra solido.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Siamo già ossessionati dalla collab Just Cavalli x Kiko Milano Notizie correlate Perché siamo sempre ossessionati dal college apparelAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Gutierrez entra in Kiko Milano come direttore creativo make upMarcelo Gutierrez, il makeup artist colombiano che ha segnato la scena beauty statunitense collaborando, tra gli altri, con Madonna, Rosalía e Charli...