All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il college apparel è uno di quei trend che tornano sempre, ciclicamente, anche quando sembrano ormai esausti. Certo, il nome si aggiorna di volta in volta: preppy revival, Ivy, e old money. Ma il punto resta quasi identico, a un certo punto ci ritroviamo di nuovo a volere oxford shirt un po’ vissute, rugby polo, chino larghi il giusto, cardigan, varsity jacket, mocassini e cappellini da baseball. Non è sempre e solo nostalgia. È che quel linguaggio lì continua a offrire una delle cose più rare nella moda maschile contemporanea: un guardaroba completo, leggibile e comodo, che funziona sia nella fantasia sia nella vita vera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché siamo sempre ossessionati dal college apparel

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