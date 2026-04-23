Gutierrez entra in Kiko Milano come direttore creativo make up

Marcelo Gutierrez, makeup artist colombiano noto per aver lavorato con artisti come Madonna, Rosalía e Charli XCX, ha annunciato il suo ingresso in Kiko Milano come nuovo Global Make-up Artistry Creative. La sua nomina arriva dopo una carriera che lo ha portato a collaborazioni di rilievo nel settore beauty e musica. La società ha comunicato ufficialmente la nomina, senza fornire ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o i progetti specifici a cui lavorerà.

Marcelo Gutierrez, il makeup artist colombiano che ha segnato la scena beauty statunitense collaborando, tra gli altri, con Madonna, Rosalía e Charli XCX, entra in Kiko Milano come Global Make-up Artistry Creative. Un ruolo nuovo che si inserisce nella strategia di crescita internazionale del brand; Gutierrez "supervisionerà la direzione generale del make-up" dell'azienda, spiega una nota, "si occuperà dell'esecuzione delle principali campagne del brand e contribuirà alla creazione di future tonalità, texture e innovazioni". "La sua esperienza guiderà anche le collaborazioni con celebrità e la partecipazione del brand a eventi culturali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gutierrez entra in Kiko Milano come direttore creativo make up Notizie correlate Kiko Milano e la collezione make-up speciale per Milano Cortina 2026KIKO Milano ha lanciato per l'occasione la limited edition Milano Cortina 2026, una collezione di Prodotti Ufficiali su Licenza che celebra ogni... Kiko Milano firma il make-up degli artisti della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026Il brand ha trasformato in immagini, luce e movimento il tema ufficiale della Cerimonia di Apertura «Armonia» traducendolo in un linguaggio beauty...