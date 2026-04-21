A Monza atteso il mega afflusso di tifosi | strade chiuse già nel pomeriggio e anche i bus cambiano percorso

A Monza, le autorità hanno disposto chiusure stradali nel pomeriggio e modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici in vista dell'incontro di Serie B tra la squadra locale e il Modena, programmato per venerdì 24 aprile alle 19 presso lo stadio U-Power. La decisione riguarda le strade intorno all'impianto e mira a gestire il grande afflusso di tifosi previsto per l'evento.

Il Comune di Monza ha emesso un'ordinanza in merito alla viabilità, intorno all'U-Power Stadium, in occasione dell'incontro di Campionato Serie B AC Monza - Modena che si terrà venerdì 24 aprile alle 19. Il forte afflusso dei tifosi prevede una modifica straordinaria alla viabilità, con strade.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Monza blindata, arrivano i tifosi: tutte le strade chiuseDomenica 15 febbraio all'U-Power Stadium si disputerà la partita Ac Monza-Juve Stabia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aumentano i costi, non i servizi. Monza prigioniera delle auto: il piano trasporti finisce sotto accusa; Attesa in città per Ilaria Salis e Rosy Bindi; Serie B: Sampdoria-Monza 0-3, la squadra di Bianco aggancia il Venezia; Come salvare Monza dalla morsa del traffico e dello smog: una soluzione c'è (da anni). Aumentano i costi, non i servizi. Monza prigioniera delle auto: il piano trasporti finisce sotto accusaL’associazione Hq contesta le linee guida nel nuovo progetto elaborato dall’Agenzia Tpl. Gli attivisti: soltanto rammendi su una vecchia coperta corta. Così i problemi non si risolvono ... ilgiorno.it Perché Monza è finita in tv sulla Rai?Progetto M5 verso Monza al TGR Rai Lombardia: 11 fermate, fondi stanziati e attesa del decreto. Tempi, cantieri e impatto su traffico e collegamenti. monza-news.it Zanzare in sala operatoria al San Gerardo (Monza). Per due giorni sono stati sospesi e trasferiti gli interventi, ripresi solo dopo la disinfestazione facebook