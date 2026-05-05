Tentano il colpo alle Poste di Borgonovo ma i ladri causano solo danni | ufficio chiuso

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un tentativo di furto ha interessato l'ufficio postale di Borgonovo. La banda di ladri ha forzato una porta blindata esterna per entrare nei locali, ma l'azione non è andata a buon fine. Durante il tentativo, sono stati causati danni alla struttura e l’ufficio è stato temporaneamente chiuso per le operazioni di riparazione e sicurezza.

Tentato furto l'altra notte all'ufficio postale di Borgonovo. Una banda di ladri professionisti ha agito penetrando all'interno della Posta dopo aver forzato una prima porta blindata all'esterno. Una volta dentro, i ladri hanno puntato nella stanza dove c'era la cassaforte e il bancomat.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: I ladri tentano il "colpo di Pasqua" in tabaccheria, ma vengono colti sul fatto