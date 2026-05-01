Rapina alle Poste a Qualiano fermato un 19enne dai carabinieri | si cerca il complice

Nella mattinata di oggi, è stata segnalata una rapina presso un ufficio postale nella zona di Qualiano. I carabinieri hanno individuato e fermato un ragazzo di 19 anni, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di diversi comuni dell’area nord di Napoli. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di rintracciare un secondo individuo coinvolto nell’episodio.

I carabinieri sono risaliti a lui incrociando le telecamere di più comuni dell'area nord di Napoli, risalendo al luogo dove si era cambiato assieme al complice.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rapina all’ufficio postale, 19enne fermato dai CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, gravemente... Non entra a scuola a Vigliano e rapina le Poste con la pistola giocattolo, 13enne fermato dai carabinieriA Vigliano, in provincia di Biella, uno studente di 13 anni non è entrato a scuola e ha rapinato un ufficio delle Poste con una pistola giocattolo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rapina alle Poste di Erba: cinque coinvolti, quattro in carcere: il video; Piateda, rapina con coltello da macellaio alle Poste: cliente sventa il colpo; Rapina con pistola in posta, presi poco dopo il colpo: quattro fermi a Milano; Rapina alle poste di Arcellasco: la polizia ha arrestato quattro uomini. Qui il video. Rapina alle Poste a Qualiano, fermato un 19enne dai carabinieri: si cerca il compliceI carabinieri sono risaliti a lui incrociando le telecamere di più comuni dell'area nord di Napoli, risalendo al luogo dove si era cambiato assieme al ... fanpage.it Colpo all’ufficio postale di Qualiano: incastrato dalle telecamere, arrestato un 19enneI militari di Giugliano hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, gravemente indiziato del colpo messo a segno lo scorso 27 aprile. ilgiornalelocale.it Rapina alle Poste di Qualiano, fermato un 19enne: i carabinieri sono risaliti a lui seguendo gli spostamenti tra più comuni dell’area nord di Napoli. Decisive le telecamere, che hanno permesso di individuare anche il punto in cui si sarebbe cambiato insieme al - facebook.com facebook Rapina cinque negozi in un mese, arrestato un uomo di 34 anni x.com