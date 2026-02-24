Pucci? Vicenda di una tristezza assoluta anche per quanto si è visto fare tra colleghi Prima di salire sul palco di Sanremo dirò una preghiera | così Franz del duo Ale e Franz

Pucci ha suscitato tristezza tra i colleghi a causa di comportamenti inaspettati, portando a tensioni nel settore. Franz, membro del duo Ale e Franz, ha annunciato che prima di salire sul palco di Sanremo reciterà una preghiera, sottolineando l’atmosfera carica di emozioni. Il duo, insieme dal 1994, parteciperà venerdì 27 febbraio come ospite di J-Ax durante la serata dedicata alle cover. La loro presenza genera aspettative tra il pubblico.

Insieme dal 1994, Ale e Franz venerdì 27 febbraio saliranno sul palco del Festival di Sanremo come ospiti di J-Ax nella serata delle cover. Il rapper ha voluto i due comici ma anche Cochi Ponzoni, Paolo Rossi e Paolo Jannacci per una formazione inedita ribattezzata “Ligera Country Farm” con cui si esiirà sulle note di “E la vita, la vita” di Enzo Jannacci e Renato Pozzetto: “L’idea è di J-Ax. Ligera è il termine usato negli anni 40 e 50 per definire la mala milanese. E di atmosfera della vecchia Milano ce ne sarà molta a Sanremo: ci pensiamo noi. Olè” spiega Franz in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

