Pucci? Vicenda di una tristezza assoluta anche per quanto si è visto fare tra colleghi Prima di salire sul palco di Sanremo dirò una preghiera | così Franz del duo Ale e Franz

Franz, membro del duo Ale e Franz, ha annunciato che prima di salire sul palco di Sanremo reciterà una preghiera, sottolineando l'atmosfera carica di emozioni. Il duo, insieme dal 1994, parteciperà venerdì 27 febbraio come ospite di J-Ax durante la serata dedicata alle cover.

Insieme dal 1994, Ale e Franz venerdì 27 febbraio saliranno sul palco del Festival di Sanremo come ospiti di J-Ax nella serata delle cover. Il rapper ha voluto i due comici ma anche Cochi Ponzoni, Paolo Rossi e Paolo Jannacci per una formazione inedita ribattezzata “Ligera Country Farm” con cui si esiirà sulle note di “E la vita, la vita” di Enzo Jannacci e Renato Pozzetto: “L’idea è di J-Ax. Ligera è il termine usato negli anni 40 e 50 per definire la mala milanese. E di atmosfera della vecchia Milano ce ne sarà molta a Sanremo: ci pensiamo noi. Olè” spiega Franz in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La sera con Ale & Franz. Al Politeama si ride con la coppia di Zelig. La leggerezza sul palcoLa sera al Politeama promette risate con Ale & Franz, la celebre coppia di Zelig.

Il duo Ale & Franz rilancia e raddoppia. Debutto in anteprima al ComunaleIl duo Ale & Franz torna in scena con una nuova produzione, offrendo al pubblico un'anteprima esclusiva al Teatro Comunale.

Sanremo 2026, La Russa sul caso Pucci: Serve una presenza riparatoria all’AristonIl caso Andrea Pucci continua a far discutere e ora entra ufficialmente anche nel ... msn.com

Non l’avete sognato, è successo davvero: La Russa ha fatto un video per difendere Pucci «Ingiusta sofferenza»Ignazio La Russa ha pubblicato un video per difendere Andrea Pucci, che - come saprete - ha rinunciato a partecipare al Festival di Sanremo. donnapop.it

Franz: «Ale è interista, il cugino malfermo va sopportato. Prima di Sanremo dirò una preghiera, che tristezza la vicenda Pucci» - facebook.com facebook

"Credo che questa vicenda dimostri quanto la sinistra sia incompatibile con il popolo." #Borselli #Pucci #quartarepubblica x.com