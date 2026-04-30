Le scarpe con tacco a stiletto, alte e dall’aspetto vistoso, sono state protagoniste di molte sfilate e negozi di moda. Questo accessorio, che si distingue per il suo stile sopra le righe, continua a catturare l’attenzione tra le proposte più in voga. Per individuare il prossimo trend in fatto di accessori, gli esperti consigliano di concentrarsi sugli elementi che si posizionano in basso, come le calzature.

Per fare una previsione dell’ accessorio di tendenza capace più degli altri di attirare l’attenzione bisognerà guardare in basso. O forse neanche poi così in basso. A farsi notare questa primavera, infatti, sono le slingback con stiletto. E quando si dice stiletto non si scherza. Perché i tacchi in questione non usano mezze misure. Le slingback da avere stavolta hanno delle caratteristiche ben precise che mettono al bando la timidezza e che non sono fatte per chi cerca l’equilibrio. Osare è la parola d’ordine in questo caso, così come sensualità. Già perché il mood che le caratterizza è assolutamente sexy. Queste décolletée con il cinturino sul dietro che lascia scoperto il tallone hanno già conquistato le passerelle della primavera estate 2026.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A punta e con un vertiginoso tacco a stiletto, sono l’accessorio sopra le righe che svolta il look

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Non le solite décolleté. Le mules con tacco sono le scarpe-ossessione della stagione che piacciono a tutteMules sì, ma con il tacco! Le scarpe virali degli anni Novanta sono tornate di moda e ora sono più glamour che mai.

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