Parisi prestazione sopra le righe Dodo a passo di samba e Piccoli si scopre decisivo

Durante la partita tra Cremonese e Fiorentina, alcuni giocatori si sono distinti per le loro prestazioni. La Cremonese ha visto una prestazione sopra le righe di Parisi, mentre Dodo ha impressionato con un movimento a passo di samba. Piccoli si è rivelato decisivo, contribuendo alla dinamica della gara. Tra i portieri, De Gea ha risposto alle occasioni avversarie con una buona prova, ricevendo un 6,5.

Cremona, 16 marzo 2026 – Cremonese-Fiorentina, le pagelle viola. De Gea 6,5 – Risponde da campione sulla prima sollecitazione di Bonazzoli che lo pizzica con l’esterno sinistro. Puntuale nelle uscite, anche per dare una mano al reparto, soprattutto sugli spioventi che cercano Djuric. Può poco su Okereke, poi lo disinnesca con sicurezza. Dodo 7,5 – Se fosse sempre così, potremmo dire che è (ri)tornato. Vedremo. Resta basso per mezz’ora per sorvegliare le avanzate sulla sinistra degli avversari. Cresce alla distanza e non solo per il gol (primo in stagione) a passo di samba. A Cremona imprendibile Pongracic 6 – Tanto fisico e mestiere per sorvegliare il temuto Djuric che all’inizio viene disinnescato anche grazie all’attenzione di tutto il reparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parisi, prestazione sopra le righe. Dodo a passo di samba e Piccoli si scopre decisivo Articoli correlati Fiorentina: Kean e Piccoli convocati per Napoli. Rientrano anche Parisi, Dodò e MandragoraFIRENZE – Paolo Vanoli ha diffuso la lista dei convocati per la partita che la Fiorentina giocherà a Napoli domani, sabato 31 gennaio 2026, alle 18. La Fiorentina sbanca Cremona: poker senza appello, a segno Parisi, Piccoli, Dodô e GudmundssonCREMONA – La Fiorentina torna dalla trasferta di Cremona con un perentorio 4-1, frutto di una prestazione corale solida e di un’evidente superiorità...