Destini incrociati | l’Empoli vince e vede la salvezza la Carrarese sbatte sul Cesena e si complica la rincorsa playoff

Nell’ultima giornata, l’Empoli ha ottenuto una vittoria fondamentale che permette loro di mantenere vive le speranze di salvezza. La squadra toscana ha battuto la Carrarese, che invece ha subito una sconfitta contro il Cesena. La sconfitta della Carrarese complica la sua corsa ai playoff, mentre l’Empoli guarda avanti con più fiducia. La partita si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri in classifica.

Novanta minuti che ridisegnano le ambizioni toscane nel finale di stagione: l’Empoli piega l’Avellino di misura e fa un passo cruciale verso la permanenza in categoria, mentre la Carrarese spreca molto contro il Cesena, racimolando un solo punto che rende ora la corsa agli spareggi promozione una complessa equazione. Empoli Avellino. EMPOLI – L’ Empoli conquista una vittoria di fondamentale importanza, superando per 1-0 l’ Avellino al termine di una gara tesa e combattuta. Un successo che permette alla formazione toscana di scacciare i fantasmi della bassa classifica e di ritrovare ossigeno vitale. Grazie a questi tre punti, l’Empoli è ora...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Destini incrociati: l’Empoli vince e vede la salvezza, la Carrarese sbatte sul Cesena e si complica la rincorsa playoff Notizie correlate Rinascita-Scafati, destini incrociati. Possibile nuova sfida ai playoffDomenica al Flaminio si incroceranno i destini di due squadre che al momento sono alla caccia di obiettivi differenti, con Scafati che è a un passo... Serie B. Mantova pronto ai tre impegni in una settimana. La rincorsa alla salvezza parte dalla trasferta a EmpoliIl Mantova è chiamato a conquistare in casa dell’Empoli (si parte alle 15) punti preziosi per dare seguito alla sua risalita.