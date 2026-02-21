Doppio Shpendi illude due volte l’Empoli a Frosinone | allo Stirpe finisce 2-2
Shpendi ha segnato due volte contro l’Empoli, facendo sperare nel successo al Frosinone, ma entrambe le occasioni sono state neutralizzate. La partita, terminata 2-2, ha visto i ciociari recuperare il risultato nel finale grazie a un gol siglato nei minuti di recupero. Al termine dei novanta minuti, il punteggio riflette un equilibrio tra le due squadre, che si sono affrontate con determinazione e attenzione tattica. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia aperte molte possibilità.
Frosinone – Empoli 2-2 FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi (55’ Gelli J.), Corrado; Koutsoupias (82’ Gelli F:), Calò, Cichella (70’ Kone); Ghedjemis, Raimondo (70’ Zilli), Kvernadze (82’ Fiori). A disposizione: Lolic, Pisseri; Marchizza, Grosso, J. Oyono, Fini, Vergani. All. Alvini EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Ebuehi (66’ Candela), Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti (78’ Haas), Elia (78’ Ceesay); Shpendi (88’ Saporiti), Fila (66’ Nasti). A disposizione: Perisan; Romagnoli, Ilie, Yepes, Moruzzi, Indragoli, Popov. All. Dionisi ARBITRO: Mucera di Palermo (Garzelli-Cortese; Perri; GhersiniGualtieri) RETI: 18’ e 53’ Shpendi, 46’ Ghedjemis, 61’ Koutsoupias NOTE: Ammoniti Magnino, Elia, Curto, Obaretin, Gelli J.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Super Shpendi ne fa due e l'Empoli rallenta la corsa del Frosinone verso la Serie AShpendi ha segnato due gol, causando il pareggio dell’Empoli contro il Frosinone.
Frosinone–Catanzaro, lanci di petardi allo stadio Stirpe: tre persone segnalate dalla PoliziaDurante la partita tra Frosinone e Catanzaro, allo stadio Stirpe, sono stati segnalati alla competente autorità tre individui per aver lanciato petardi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Doppio Shpendi illude due volte l’Empoli a Frosinone: allo Stirpe finisce 2-2.
Cesena, per Castrovilli lesione al retto femorale sinistro, Shpendi e Olivieri a parte - facebook.com facebook