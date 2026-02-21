Doppio Shpendi illude due volte l’Empoli a Frosinone | allo Stirpe finisce 2-2

Shpendi ha segnato due volte contro l’Empoli, facendo sperare nel successo al Frosinone, ma entrambe le occasioni sono state neutralizzate. La partita, terminata 2-2, ha visto i ciociari recuperare il risultato nel finale grazie a un gol siglato nei minuti di recupero. Al termine dei novanta minuti, il punteggio riflette un equilibrio tra le due squadre, che si sono affrontate con determinazione e attenzione tattica. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia aperte molte possibilità.

