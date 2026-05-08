Shopping e creatività È tempo di Rare Market

A pochi mesi dal grande afflusso di visitatori di marzo, Firenze si appresta a ospitare di nuovo Rare Market, un evento dedicato alle creazioni artigianali e agli oggetti unici. La manifestazione si svolgerà nelle stesse location del passato, offrendo un’occasione per scoprire prodotti fatti a mano e pezzi ritrovati. Gli organizzatori confermano la presenza di numerosi espositori, pronti a proporre le loro creazioni in un’atmosfera informale e stimolante.

Dopo il clamoroso successo di pubblico dello scorso marzo, Firenze si prepara a riabbracciare il fascino del ’ fatto a mano ’ e dell’ oggetto ritrovato. Domani e domenica (ore 11-20), la splendida cornice dell’Ippodromo del Visarno ospiterà una nuova edizione del ’ Rare Market ’, un evento che è molto più di un semplice mercatino: è un vero e proprio ecosistema sospeso tra arte, stile rétro e nuove tendenze contemporanee. Questa edizione assume una sfumatura poetica con il tema ’Mother’. Non si tratta solo di celebrare la Festa della Mamma (che cadrà proprio domenica 10 maggio), ma di rendere omaggio alla ’madre creatrice’. Il Rare Market vuole esaltare la capacità umana di dare vita a qualcosa di unico, frutto di un processo artigianale guidato da amore e passione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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