firenze apre la mostra mercato di artigianato rare market

A Firenze è iniziata la mostra mercato di artigianato Rare Market, che si tiene dal 4 maggio. La manifestazione propone una selezione di gioielli d’autore, borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. L’evento si svolge in una location centrale del centro storico, attirando appassionati e collezionisti da diverse zone. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi, con ingressi regolamentati secondo le disposizioni vigenti.

Firenze, 4 maggio 2026 - Gioielli d’autore e borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. E poi, second hand di grandi firme, magnifici oggetti del passato e molto altro per Rare Market, sabato 9 e domenica 10 maggio all’Ippodromo del Visarno, dalle ore 11 alle 20. Dopo il tutto esaurito dello scorso marzo, a grande richiesta, torna a Firenze il fascino del raro e del fatto a mano: un grande market sospeso tra arte, stile e musica. Questa edizione sarà dedicata al tema “Mother”, inteso come madre creatrice, capacità di dare vita a qualcosa di unico, frutto di un processo creativo realizzato con amore e passione. Sarà quindi l’occasione per celebrare la festa della mamma del 10 maggio, intesa con questa chiave di lettura originale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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