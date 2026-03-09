Firenze apre Rare Market tra cibo musica stand di vintage e artigianato

A Firenze, il Rare Market ha aperto oggi offrendo un mix di musica, stand di vintage e artigianato. L'evento presenta vinili, gioielli, borse e oggetti di riciclo creativo realizzati da brand emergenti, artisti e giovani creativi. Tra le esposizioni si trovano prodotti unici, con particolare attenzione all’ambiente. La manifestazione coinvolge anche artisti e appassionati di musica e moda vintage.

Firenze, 9 marzo 2026 – Musica, stand di vintage e artigianato, un viaggio tra pezzi unici: vinili, gioielli, borse, riciclo creativo, brand emergenti, artisti, giovani creativi e prodotti unici realizzati con attenzione per l'ambiente. Insomma un market che celebra il fascino del raro e del fatto a mano, un viaggio tra epoche ed emozioni, tra gioielli d'autore e borse vintage, creazioni contemporanee e vinili da collezione. L'appuntamento è sabato 14 e domenica 15 marzo quando a Firenze si aprono le porte del Rare Market, all'Ippodromo del Visarno, dalle ore 11 alle 20. Un evento sospeso tra arte, stile e musica. Due giorni da vivere con curiosità e meraviglia, dove si incontrano artigiani, artisti e nuovi brand, accomunati da una sola visione: dare valore a capi e oggetti unici e alla creatività autentica.