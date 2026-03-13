L'ex caserma dei pompieri all'Arenaccia rinasce | sarà la nuova sede dell'Arpac

L'ex caserma dei vigili del fuoco all'Arenaccia è stata ceduta ad Arpac, che la trasformerà in un laboratorio. In cambio, la Città Metropolitana otterrà nuovi spazi a Santa Maria la Nova, dove sarà realizzata una pinacoteca di Napoli. La decisione coinvolge entrambe le istituzioni e riguarda la riqualificazione di edifici pubblici nel centro cittadino.

L'ex caserma dei vigili del fuoco dell'Arenaccia ceduta ad Arpac come laboratorio. In cambio, la Città Metropolitana avrà nuovi spazi a Santa Maria la Nova dove nascerà una nuova pinacoteca di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Un nuovo test sta smascherando i limiti e l’arroganza dell’IA: cos’è l’Humanity’s Last ExamIl test "Humanity's Last Exam" ha sfidato i modelli avanzati di intelligenza artificiale con 2. La partita dell’acciaio tra Piombino e Taranto: cosa c’è dietro l’esposto del Codacons all’AntitrustL'impianto siderurgico di Piombino potrebbe rinascere, dopo oltre dieci anni, dalla collaborazione tra Metinvest e Danieli. Tutto quello che riguarda L 8217 ex caserma dei pompieri all 8217... Argomenti discussi: Allo Stadio Militare Albricci vince l'inclusione: nuovi corsi sportivi gratuiti per ragazzi disabili e famiglie in difficoltà; Ornella Pinto uccisa nel sonno a coltellate a 40 anni, ergastolo per l'ex marito: confermata la crudeltà. Città Metropolitana Napoli e ARPAC permutano due immobiliL’ex caserma dei Vigili del Fuoco di via Arenaccia passa ad ARPAC per i suoi laboratori, mentre i locali del complesso monumentale di Santa Maria la Nova entreranno nel patrimonio culturale della Citt ... expartibus.it