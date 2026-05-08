Sgds vince il ricorso per la nomina del direttore generale

L’amministratore della società ha annunciato che il ricorso riguardante la procedura di nomina del Direttore Generale si è concluso con una sentenza favorevole. La vertenza legale è stata intentata dalla società stessa e riguarda un procedimento interno di selezione. La decisione favorevole si riferisce alla procedura adottata per la nomina del nuovo dirigente. La vicenda legale si è conclusa con questa pronuncia a favore dell’azienda.

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L’amministratore della Società Partecipata SGDS, Giovanni Lanciotti, comunica che si è chiusa con una vittoria per le casse della stessa società la vertenza legale in merito alla procedura per la nomina del proprio Direttore Generale. “La Suprema Corte, Sezione Lavoro -sottolinea Lanciotti- ha messo la parola fine a un contenzioso che minacciava la società con richieste di pesante risarcimento danni.” Il caso ha tratto origine dal ricorso di un candidato giunto secondo nella selezione per l’incarico dirigenziale. Il ricorrente aveva avanzato in sede di appello richiesta di risarcimento per la cosiddetta “perdita di chance”. Accogliendo le tesi difensive della società, gli Ermellini hanno annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva in un primo momento riconosciuto tali danni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sgds vince il ricorso per la nomina del direttore generale Notizie correlate Salvatore Iacolino nuovo direttore generale del Policlinico, completata la procedura di nominaDopo il parere favorevole espresso dalla competente commissione all'Ars, oggi la giunta regionale ha dato il via libera definitivo La giunta... Consorzio ASI Caserta, il TAR respinge il ricorso: confermata la nomina del commissarioTempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con ordinanza della Prima Sezione depositata nella serata di ieri,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sgds vince il ricorso per la nomina del direttore generale; SGDS Multiservizi vince in Cassazione: chiusa la vertenza sul direttore generale; Concorso direttore Sgds, la Cassazione da ragione alla partecipata: nessun risarcimento. SGDS vince il ricorso per la nomina del direttore generaleL’amministratore della Società Partecipata SGDS, Giovanni Lanciotti, comunica che si è chiusa con una vittoria per le casse della ... msn.com Sgds Porto San Giorgio, la Cassazione chiude il caso. Scongiurato il maxi risarcimentoPORTO SAN GIORGIO Vittoria in Cassazione per la Sgds Multiservizi. Con la sentenza, viene annullata definitivamente la richiesta di ingenti danni. La vertenza è da considerarsi ... corriereadriatico.it LEEDS Quattordicesima tappa di Premier League Riuscirà Humphries a vincere la serata davanti al suo pubblico Scrivetelo nei commenti #darts #premierleague #freccette #Leeds #pdc - facebook.com facebook