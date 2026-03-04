Salvatore Iacolino nuovo direttore generale del Policlinico completata la procedura di nomina

La giunta regionale ha ufficializzato la nomina di Salvatore Iacolino come nuovo direttore generale del Policlinico G. Dopo il parere favorevole della commissione dell’assemblea regionale, la procedura di nomina è stata completata nella seduta di oggi. La nomina coinvolge l’azienda ospedaliera universitaria e segue le procedure previste dalla normativa vigente.

Iacolino lascia la carica di dirigente generale del dipartimento regionale pianificazione strategica dell'assessorato della Salute. La giunta ha deliberato l'avvio di una procedura di interpello per individuare il nuovo dirigente generale.