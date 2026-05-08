Sgarbi festeggia il compleanno a Venezia e fa i complimenti a Buttafuoco

Vittorio Sgarbi ha compiuto 74 anni a Venezia, dove ha trascorso la giornata. Tra i primi a rivolgergli gli auguri è stato Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, che lo ha incontrato nella sede della Fondazione a Ca' Giustinian. La celebrazione si è svolta nella città lagunare, con incontri e scambi di cortesie tra i presenti.

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(Adnkronos) – Il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha festeggiato il suo 74esimo compleanno a Venezia e tra i primi a fargli gli auguri è stato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che lo ha ricevuto nella sede della Fondazione a Ca' Giustinian. "E' una bella sorpresa per la Biennale, felicissima di festeggiare Vittorio Sgarbi in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Biennale di Venezia, Buttafuoco si gioca la carta del padiglione dei dissidenti di Buttafuoco per disinnescare il caso Russia Cultura senza confini, Buttafuoco fa tornare la Russia (e Iran, Israele, Bielorussia…) alla Biennale di VeneziaC’è un isolotto, nell’arcipelago della destra italiana, rivolto a Oriente anziché a Occidente. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Vittorio Sgarbi compie 74 anni. Il tormentone Capra!, il flirt con Elenoire Casalegno, l'amore con Sabrina Colle, la figlia Evelina: La...; Vittorio Sgarbi compie 74 anni, il ritorno in pubblico dopo il ricovero e la battaglia contro la depressione. Sgarbi festeggia il compleanno a Venezia e fa i complimenti a ButtafuocoIl critico d'arte Vittorio Sgarbi ha festeggiato il suo 74esimo compleanno a Venezia e tra i primi a fargli gli auguri è stato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che lo ha ricevuto ... adnkronos.com Vittorio Sgarbi riappare in pubblico nel giorno del suo compleanno: ecco doveNel giorno del suo compleanno, Vittorio Sgarbi è tornato a mostrarsi in pubblico per un motivo molto importante in ambito lavorativo. Poco più di un mese fa lo avevamo visto in televisione su La7, ... newsmondo.it «Vittorio nella sua amata Ferrara»: così viene presentato sul palco del Teatro Comunale Vittorio Sgarbi, davanti a una sala gremita e commossa. L’occasione è la Festa dei 150 anni del Corriere della sera, per la tre giorni di eventi in programma nella città este - facebook.com facebook