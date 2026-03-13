Biennale di Venezia Buttafuoco si gioca la carta del padiglione dei dissidenti di Buttafuoco per disinnescare il caso Russia

Alla Biennale di Venezia, l'artista italiano presenta un'installazione al padiglione dei dissidenti russi, cercando di disinnescare le polemiche legate alla presenza del padiglione russo alla rassegna. La situazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, con discussioni in corso sulla rappresentanza e sulle posizioni dei vari artisti coinvolti. La mostra prosegue con il lavoro dell’artista che ha deciso di intervenire in modo diretto.

Dissidenti russi alla Biennale. L'infuocatissima polemica sul padiglione russo alla rassegna culturale di Venezia – che ha visto come ultimo atto l a richiesta di dimissioni da parte del ministro della Cultura Alessandro Giuli della consigliera favorevole al ritorno della Russia – si arricchisce ora di un elemento che sembra rispondere direttamente alle critiche politiche e diplomatiche degli ultimi giorni e alle richieste che arrivano direttamente dal governo. Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, in un intervento su Il Foglio annuncia infatti due iniziative dedicate esplicitamente ai dissidenti: da un lato la commemorazione...