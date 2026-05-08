Sgarbi compleanno alla Biennale e gli auguri di Buttafuoco

Vittorio Sgarbi ha compiuto 74 anni a Venezia, dove ha trascorso la giornata. Tra i primi a rivolgergli gli auguri è stato Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, che lo ha incontrato nella sede della Fondazione a Ca' Giustinian. La giornata si è svolta nel rispetto delle consuete occasioni di celebrazione e scambio di auguri nel contesto della città lagunare.

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