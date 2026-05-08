Sgarbi compleanno alla Biennale e gli auguri di Buttafuoco
Vittorio Sgarbi ha compiuto 74 anni a Venezia, dove ha trascorso la giornata. Tra i primi a rivolgergli gli auguri è stato Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, che lo ha incontrato nella sede della Fondazione a Ca' Giustinian. La giornata si è svolta nel rispetto delle consuete occasioni di celebrazione e scambio di auguri nel contesto della città lagunare.
(Adnkronos) – Il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha festeggiato il suo 74esimo compleanno a Venezia e tra i primi a fargli gli auguri è stato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che lo ha ricevuto nella sede della Fondazione a Ca' Giustinian. "E' una bella sorpresa per la Biennale, felicissima di festeggiare Vittorio Sgarbi in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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