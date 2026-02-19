Montevarchi arrestati due finti Carabinieri per truffa a un anziano

A Montevarchi, due uomini sono stati fermati dopo aver truffato un anziano di 82 anni, usando la scusa di essere carabinieri. I due napoletani, di 54 e 22 anni, sono stati arrestati dai militari di San Giovanni Valdarno. I truffatori si sono presentati come funzionari delle forze dell’ordine e hanno cercato di farsi consegnare denaro. L’anziano si è accorto della frode e ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti subito. La polizia ha sequestrato gli strumenti usati per la truffa e portato via i sospetti.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato due uomini di origini napoletane, di 54 e 22 anni, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un anziano di 82 anni residente nella provincia di Siena, realizzata con la tecnica dei cosiddetti “finti Carabinieri”. Secondo le ricostruzioni dei militari, i due malviventi avevano convinto la vittima che suo figlio avesse investito colpevolmente due persone e che, per evitare conseguenze più gravi, fosse necessario versare del denaro a titolo di risarcimento. I truffatori si erano recati direttamente a casa dell’anziano, convincendolo a consegnare tre orologi, quattro anelli in oro e un bracciale in oro bianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, arrestati due “finti Carabinieri” per truffa a un anziano Leggi anche: Truffa del falso incidente a Gaiole in Chianti: arrestati due finti carabinieri Catanesi in trasferta a Lascari si fingono carabinieri e chiedono soldi a un anziano: arrestati per truffaDue giovani di 27 anni della provincia di Catania sono stati fermati dai carabinieri di Lascari.