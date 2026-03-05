A Castelletone si segnalano ancora problemi ai passaggi a livello, con sbarre che si bloccano e treni che vengono fermati. Ieri mattina, il traffico ferroviario è stato interrotto a Capralba e Casaletto Vaprio a causa di un guasto che ha causato ulteriori disagi. Questi episodi si verificano con frequenza, più di una volta al mese.

CASTELLEONE Ancora passaggi a livello bloccati a Capralba e Casaletto Vaprio. Ieri mattina traffico ferroviario in tilt per l’ennesimo guasto. Dopo il passaggio del treno delle 7.40 le sbarre hanno cominciato a fare le bizze, non ubbidendo più ai comandi. Di qui la necessità di fermare i treni per provvedere alla riparazione. Dagli altoparlanti delle stazioni disseminate da Treviglio a Cremona i passeggeri in attesa dei treni delle 8.20 in arrivo e partenza dalla stazione di Crema sono stati avvertiti del guasto ed è stato anche annunciato che il ritardo sarebbe stato di circa mezz’ora, cosa si è puntualmente verificata. La riparazione del congegno meccanico ha richiesto una mezz’ora: e poco dopo le 9 le sbarre hanno ripreso a funzionare, con la circolazione dei treni ritornata normale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ancora passaggi a livello in tilt. Sbarre impazzite, treni nel caos. Accade più di una volta al mese

Incidente al passaggio a livello, danneggiate le sbarre: treni in tilt sulla Milano-VareseRitardi fino a 40 minuti, cancellazioni e treni limitati nella percorrenza sulla linea Milano-Varese nella mattinata di mercoledì 21 gennaio.

Passaggi a livello in tilt e guasti sulla linea. Il giovedì nero dei treniIl giovedì nero del servizio di trasporto ferroviario lombardo, con treni guasti, problemi in linea, passaggi a livello rotti.

Una raccolta di contenuti su Ancora passaggi a livello in tilt....

Temi più discussi: Ancora passaggi a livello in tilt. Sbarre impazzite, treni nel caos. Accade più di una volta al mese; Si blocca ancora la sbarra del passaggio a livello di Dueville dove è rimasta infilzata una corriera; Garlasco, ancora code al passaggio a livello; Bari, problemi con il passaggio a livello a Palese: Non è la prima volta.

L'incubo dei passaggi a livello: a Villanova si perdono 1.000 ore all'anno in codaL'aumento del traffico ferroviario ha portato i transiti a oltre 10.400 all'anno, paralizzando il paese. A causa dei nove passaggi a livello presenti, il borgo resta diviso e bloccato per almeno tre o ... ilpiacenza.it

Paura in paese, autobus carico di studenti viene trafitto dalla sbarra del passaggio a livello e rimane bloccato sui binari (FOTO): in azione i vigili del fuocoVICENZA. Momenti di apprensione questa mattina nel vicentino a Dueville: un'autobus carico di studenti è rimasto bloccato sui binari ferroviari, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. L'all ... ildolomiti.it

Il nostro viaggio OLTRE LE SBARRE inizia dal Rifugio Hope - Agrigento! La Presidente, Laura Samaritano, ci racconta la storia del canile comunale di Porto Empedocle e ci presenta GEA #ARDdiscount, con la linea di prodotti “PURAMS Friends”, ha sc - facebook.com facebook

Ogni anno mille innocenti finiscono dietro alle sbarre. E quando emergono errori o negligenze, chi giudica i magistrati Il CSM, lottizzato dalle correnti. Diciamo SÌ all'Alta Corte Disciplinare, diciamo SÌ alla #SeparazionedelleCarriere. Ascolta il Presidente x.com