Auto finisce contro il passaggio a livello | traffico ferroviario in tilt e treni cancellati

Un’auto ha investito le barriere del passaggio a livello, causando il blocco della circolazione ferroviaria. L’incidente si è verificato questa mattina, bloccando i passaggi dei treni sulla linea Lecco-Carnate-Milano. A causa dell’impatto, i sistemi di sicurezza hanno subito danni e molti treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi significativi. La circolazione stradale ha subito lunghe code, mentre le ferrovie stanno lavorando per ripristinare la normale attività. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Treni cancellati e ritardi fino a 50 minuti. Ecco che cosa è successo nella prima mattinata di giovedì 19 febbraio L’auto danneggia le sbarre del passaggio a livello e la circolazione ferroviaria va in tilt. Ritardi e cancellazioni lungo la linea Lecco-Carnate-Milano. Lo comunica Trenord che sulla sua App, poco prima delle 8 di giovedì 19 febbraio, annuncia che “la circolazione della direttrice è stata rallentata”. All’origine dei ritardi un incidente con un autoveicolo che ha danneggiato le sbarre del passaggio a livello in prossimità di Calolziocorte Olginate (nel Lecchese). Previsti ritardi fino a 50 minuti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

